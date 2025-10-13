Депутат Миронов предложил увеличить размер страхования вкладов для участников СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой улучшить страховую защиту банковских вкладов участников спецоперации, сообщает телеканал "360".

Парламентарий предложил внести поправки в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и увеличить предельный размер возмещения по вкладам до 10 миллионов рублей для бойцов СВО.

Миронов обратил внимание на то, что участники спецоперации получают несколько видов выплат, поэтому суммы их вкладов могут превышать базовый страховой лимит (1,4 миллиона рублей). Он, по мнению депутата, не защитит сбережения военных, если банк столкнется с финансовыми проблемами.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан заявил о необходимости создать в Генпрокуратуре отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО. И поручил сотрудникам своего ведомства внимательно следить за соблюдением жилищных и трудовых прав военнослужащих, пресекать нарушения при реализации детьми и супругами участников СВО прав на получение пенсий и льгот, контролировать воинские части.

