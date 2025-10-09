Отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО появится в Генпрокуратуре РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокурор России Александр Гуцан счел необходимым создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Гуцан потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать на нарушения и непрерывно мониторить законодательство, чтобы региональные и местные правовые акты были понятными и справедливыми. Особое внимание должно уделяться пресечению злоупотреблений должностных лиц и законности расходования выделенных бюджетных средств, подчеркнул он.

Генпрокурор призвал развивать диалог с военными и их близкими, а также контролировать ситуацию вплоть до ее фактического разрешения. Прокурорам он поручил держать в зоне постоянного внимания соблюдение жилищных и трудовых прав военнослужащих, пресекать нарушения при реализации детьми и супругами участников СВО прав на получение пенсий и льгот.

Военным прокурорам поручено реализовать действенный контроль за органами военного управления, воинскими частями и учреждениями с устранением выявленных нарушений. Меры, уточнил Гуцан, должны быть системными, а их снятие с контроля возможно только после полного восстановления нарушенных прав граждан.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который дает участникам спецоперации, добровольцам и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность на поле боя, право на две пенсии. При этом родители погибших во время службы призывников или умерших от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости либо льготу за выслугу лет, или же соцпенсию.