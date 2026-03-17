Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Средства ПВО отразили атаку вражеского беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб.

Массированная атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Собянин поблагодарил ПВО Минобороны за профессиональную и самоотверженную работу.

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.