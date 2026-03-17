Собянин: за ночь система ПВО поразила уже 19 БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средствами ПВО были сбиты еще два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях воздушной атаки не приводится.

С вечера 16 марта силы ПВО ликвидировали уже 19 вражеских дронов в столичном регионе. Массированная атака украинских беспилотников на Москву началась 14 марта.

В связи с ситуацией аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.