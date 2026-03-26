01:58

Украинский депутат подала в суд на главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала в суд на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне неудач украинской армии в зоне СВО. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По словам Безуглой, решения Сырского привели к потере жизней граждан и территорий государства. Депутат добавила, что также "не забудет" экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содола, которого сняли с должности после массовой критики со стороны солдат.

"Посмотрим, как отреагируют офис генерального прокурора и правоохранительные органы", – отметила Безуглая.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сделать это удалось благодаря решительным и активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

В Пентагоне признали, что ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине имеют превосходство над украинской армией. Нацразведка США также полагает, что Россия обладает передовым противокосмическим и гиперзвуковым вооружением, а также средствами подводного базирования, направленными на снижение военного преимущества США.

