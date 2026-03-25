25 марта, 21:10Культура
Актер Ефремов впервые вышел на сцену к широкой публике после освобождения по УДО
В драме "Без свидетелей" театра "Мастерская "12" он сыграл главную роль – бывшего мужа героини, который встречает ее после расставания. Бывшую жену героя Ефремова играет Анна Михалкова.
Первый показ спектакля прошел в феврале, однако он был закрытым. Билеты на него не продавались.приговорил Ефремова к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025-го артист вышел на свободу по УДО. В том же году он стал актером театра "Мастерская "12".