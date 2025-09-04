Михаил Ефремов стал актером театра "Мастерская 12" Никиты Михалкова

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Михаил Ефремов стал актером театра "Мастерская 12", художественным руководителем которого является народный артист РСФСР Никита Михалков, сообщила пресс-служба учреждения.

По словам Михалкова, которые приводятся в заявлении театра, Ефремов лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность в "Мастерской 12". Он также добавил, что работа артиста будет полезной как для него самого, так и для учреждения.

"Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании", – отметил худрук.

Новый сезон театр начал в отреставрированном здании на Поварской улице. Ожидается, что премьерный показ спектакля "Без свидетелей", главные роли в котором исполнят Ефремов и Анна Михалкова, состоится на Основной сцене в феврале 2026 года.

Также в марте и мае зрители смогут увидеть постановки "Мотылек" и "Собачье сердце", основанные на пьесе Романа Емельянова и повести Михаила Булгакова.

Более того, в "Мастерской 12" состоится инсценировка повести Константина Симонова "Случай с Полыниным" от Сергея Гармаша. Дата премьерного показа будет озвучена позднее.

На Малой сцене зрителям представят постановку "Одна абсолютно счастливая деревня" по повести Бориса Вахтина. Режиссером выступит Денис Рекало.

В рамках гастролей артисты отправятся в Липецк в конце сентября, а также в Омск, Тобольск и Тюмень в ноябре. В декабре в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра пройдут показы спектаклей "12" и "Перед рассветом".

"Также ведутся переговоры по гастролям спектаклей "12" и "Сказка о потерянном времени" в Бишкеке", – добавили в учреждении.

Ранее стало известно, что сюжет спектакля, в котором сыграют Ефремов и Михалкова, завязан на семейных взаимоотношениях разведенной пары.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель фургона. Пресненский суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО.