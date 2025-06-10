Режиссер Кальварский: съемки сериала с Михаилом Ефремовым планируется начать зимой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Съемки сериала, в котором актер Михаил Ефремов исполнит главную роль, планируют начать зимой, заявил режиссер Сергей Кальварский в беседе с ТАСС.

Он также подтвердил участие артиста в проекте, но не стал раскрывать подробности съемочного процесса.

Ранее СМИ сообщили, что за главную роль в новой картине Ефремов получит 13 миллионов рублей. По информации журналистов, актер подписал контракт и получил депозит в размере 3,5–4 миллионов рублей.

Однако позже директор артиста Татьяна Глаголева назвала эту информацию домыслами и сплетнями. Она попросила общественность дать Ефремову прийти в себя после тюремного заключения.

Актер был приговорен к 7,5 года колонии после аварии, которая произошла в Москве в 2020 году. Тогда Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

Ходатайство об УДО артист направил в суд в феврале текущего года. В апреле он вышел на свободу.

На суде Ефремов заявил, что больше не сядет за руль и не будет пить. Также он пожаловался на проблемы со здоровьем, которые подтвердил его адвокат Юрий Падалко.

