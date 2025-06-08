Директор Ефремова опровергла сообщения о первой роли актера после колонии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор Михаила Ефремова Татьяна Глаголева назвала домыслами сообщения СМИ о первой роли актера после освобождения из колонии. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов сыграет главную роль в новом фильме, за которую получит 13 миллионов рублей. По данным журналистов, артист подписал контракт и получил депозит в размере 3,5–4 миллионов рублей.

Однако, по словам Глаголевой, сообщения как о роли, так и о гонораре являются сплетнями.

"Никаких настоящих новостей про Михаила нет", – добавила она.

Вместе с тем директор актера попросила общественность дать Ефремову прийти в себя после тюремного заключения и заняться своей жизнью.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии после ДТП, которое произошло в Москве в 2020 году. Артист тогда выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

В феврале 2025 года актер направил в суд ходатайство об УДО, а в апреле Ефремов вышел на свободу.

Во время судебного заседания он отметил, что больше не будет пить и не сядет за руль. Через некоторое время артист приехал в Москву. Он рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко отмечал, что у актера наблюдаются проблемы со здоровьем.