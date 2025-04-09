Актер Ефремов заявил, что чувствует себя "не очень" после освобождения из колонии

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Вышедший на свободу по УДО актер Михаил Ефремов приехал в свою московскую квартиру в сопровождении актера и кинорежиссера Никиты Высоцкого. Об этом сообщает РИА Новости

Ефремов рассказал, что чувствует себя сейчас не очень хорошо. Актер добавил, что ничего пока не может сказать, так как находится под впечатлением от происходящего. Он также поблагодарил всех тех, кто встретил его в Москве.

"Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал", – добавил Ефремов, выразив еще раз искренние соболезнования родственникам погибшего.

При этом пока у актера нет никаких планов.

Ефремов попал в колонию после ДТП в Москве, которое произошло в 2020 году. Тогда он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Тогда суд приговорил его к 7,5 года колонии.

В феврале этого года актер подал в суд ходатайство об УДО. Уже в марте оно было удовлетворено, а 9 апреля Ефремов вышел на свободу.

Адвокат актера рассказал, что Ефремов после лечения планирует приступить к работе. По предварительным данным, гонорар артиста может составить 2,5 миллиона рублей за один съемочный день.

