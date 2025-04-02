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02 апреля, 14:26

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Продюсер Морозов: Ефремов после УДО будет получать 2,5 млн рублей за день съемок

Актер Ефремов вернется в кино и будет получать 2,5 млн рублей в день – продюсер

Фото: Москва 24

Гонорар актера Михаила Ефремова после выхода на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) составит 2,5 миллиона рублей за съемочный день. Об этом заявил продюсер Евгений Морозов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Морозова, это в разы больше, чем получают самые высокооплачиваемые российские актеры.

"Талант не пропьешь. И в театре, и в кино он (Ефремов. – Прим. ред.) блестяще играл", – сказал собеседник издания.

Он уточнил, что Ассоциация продюсеров решила поддержать актера, поэтому "под него уже расчищают место в новых сериалах".

В марте 2025 года суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО. Актер в ходе заседания пообещал отказаться от алкоголя. По словам адвоката Юрия Падалко, актер выйдет из колонии 9 апреля.

При этом психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в обещании Ефремова отказаться от спиртного. Он уточнил, что изоляция в местах лишения свободы не помогает избавиться от зависимости.

В 2020-м Ефремова приговорили к 7,5 года колонии за ДТП в Москве. Он, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Актер Михаил Ефремов на судебном заседании пообещал не садиться за руль и не пить

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