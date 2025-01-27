Адвокат Падалко опроверг информацию о кинопробах Ефремова в колонии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сообщения о том, что актер Михаил Ефремов принимал участие в кинопробах в колонии и к нему специально для этого приезжали режиссеры, не соответствуют действительности, заявил в беседе с "Газетой.ру" адвокат артиста Юрий Падалко.

"Все эти сообщения о кинопробах – это фейки, я вам сразу скажу. Михаил Олегович отбывает наказание наряду со всеми, так же точно, как все остальные. Поэтому никаких кинопроб и режиссеров там не было, все это фейки", – подчеркнул юрист.

Он также предположил, что тот, кто распространял эту информацию, стремился получить какую-то выгоду. Однако конечная цель этого человека остается неясной, отметил Падалко.

При этом адвокат не стал комментировать сообщения о возможном выходе Ефремова по условно-досрочному освобождению в течение 2025 года. Юрист лишь подчеркнул, что правозащитники артиста работают в этом направлении.

О том, что к Ефремову якобы приезжали режиссеры, ранее сообщили СМИ. Утверждалось, что занятость Ефремова была наполовину сформирована до 2027 года. Также источники журналистов отмечали, что особое внимание на пробах уделялось зубам актера, поскольку люди, отбывавшие наказание в колонии, нередко страдают от проблем с ними.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон на Смоленской площади в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии. Его приговорили к 7,5 года заключения.