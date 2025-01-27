Телеканал "360": режиссеры начали проводить пробы с Михаилом Ефремовым прямо в колонии

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Актер Михаил Ефремов, который сейчас отбывает срок в колонии, может получить условно-досрочное освобождение уже в 2025 году и вернуться к актерской карьере. Режиссеры начали приезжать к нему в колонию на пробы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

"То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года", – рассказал собеседник журналистов.

При этом особое внимание на пробах уделяется зубам актера, отметил инсайдер, объяснив, что люди, отбывавшие наказание в колонии, нередко страдают от проблем с ними. Однако артист с этим не столкнулся, добавил он.

Ранее адвокат актера Юрий Падалко рассказал, что Ефремов отказался стать Дедом Морозом в колонии, несмотря на слухи о необходимости этого для решения вопроса по условно-досрочному освобождению. На тот момент запрос на освобождение по УДО еще не был подан. По мнению правозащитника, информацию запустили недруги и недоброжелатели актера.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон на Смоленской площади в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии. Его приговорили к 7,5 года заключения.