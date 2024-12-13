Адвокат Ефремова сообщил, что актер не станет Дедом Морозом в колонии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов не станет Дедом Морозом в колонии, несмотря на слухи о необходимости этого для решения вопроса по условно-досрочному освобождению, сообщает Daily Storm со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

Он рассказал, что Ефремов встретит праздники в исправительной колонии, а запрос на освобождение по УДО еще не подан. По мнению правозащитника, информацию запустили недруги и недоброжелатели актера.

"Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это", – подчеркнул Падалко.

Адвокат обратил внимание и на то, что сейчас уделяет вопросу освобождения актера по УДО очень большое внимание.

До этого Падалко заявил о больших проблемах со здоровьем у Ефремова. Юрист уточнил, что у актера диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, которая сейчас усугубляется. Однако управление ФСИН России по Белгородской области сообщало, что состояние находящегося в колонии актера не ухудшилось.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения.