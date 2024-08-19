Адвокат Ефремова не подтвердил выход актера по УДО в декабре

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Сообщения о том, что осужденный актер Михаил Ефремов может выйти из колонии в декабре, не соответствуют действительности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его правозащитника Юрия Падалко.

Адвокат уточнил, что пока сторона защиты только готовится подать документы на условно-досрочное освобождение. Для этого сейчас собираются необходимые медицинские справки. Падалко подчеркнул, что у Ефремова есть проблемы со здоровьем, в частности с челюстью и зубами, артиста постоянно осматривают специалисты.

8 июня 2020 года актер в столице выехал на встречную полосу и врезался в фургон, из-за чего водитель пострадавшей машины умер. Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

В конце января прошлого года Ефремов попросил заменить решение суда на принудительные работы. Семья погибшего была не против этого.

Позже сообщалось, что администрация колонии одобрила УДО Ефремова. Однако в региональном управлении ФСИН опровергли информацию об обращении Ефремова в суд с ходатайством об УДО.

