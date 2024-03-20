Актер Стебунов рассказал, что в "Современнике" ждут возвращения Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В театре "Современник" с нетерпением ждут возвращения актера Михаила Ефремова. Об этом актер Иван Стебунов заявил в программе "Историс. Откройте, Давид!".

"Как только Михаил Олегович будет на свободе, мы уже это обсуждали, невероятно этого ждем, мы с удовольствием восстановили бы этот спектакль ("Не становись чужим". – Прим. ред.)", – сказал Стебунов.

Однако он отметил, что никто не знает о желаниях Ефремова. После освобождения он может отказаться от выхода на сцену.

8 июня 2020 года актер в столице выехал на встречную полосу и врезался в фургон, из-за чего водитель пострадавшей машины умер. Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

В конце января прошлого года Ефремов попросил заменить решение суда на принудительные работы. Семья погибшего была не против этого.

