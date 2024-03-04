04 марта, 15:34Культура
Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Администрация исправительной колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.
По его словам, теперь все зависит от предстоящего суда.
Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве 8 июня 2020 года. В результате ДТП водитель пострадавшей машины скончался.
Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения. Актер признал вину.
В конце января 2023 года он попросил заменить решение суда на принудительные работы. Семья погибшего оказалась не против этого.
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер передумал просить смягчения наказания
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