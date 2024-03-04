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04 марта, 15:34

Культура

Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Администрация исправительной колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.

По его словам, теперь все зависит от предстоящего суда.

Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве 8 июня 2020 года. В результате ДТП водитель пострадавшей машины скончался.

Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения. Актер признал вину.

В конце января 2023 года он попросил заменить решение суда на принудительные работы. Семья погибшего оказалась не против этого.

Адвокат Ефремова рассказал, почему актер передумал просить смягчения наказания

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