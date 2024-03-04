В УФСИН опровергли информацию об обращении Ефремова в суд с ходатайством об УДО

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Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания (УДО) не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В свою очередь, адвокат актера Юрий Подалко уточнил, что право на подачу заявления об УДО наступит только в конце марта.

Ранее стало известно о том, что администрация исправительной колонии, где отбывает наказание Ефремов, удовлетворила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. По словам председателя ОНК Москвы Георгия Волкова, после такого решения дальнейшие действия зависят лишь только от суда.

8 июня 2020 года Ефремов в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель пострадавшего автомобиля скончался. Пресненский суд признал актера виновным в ДТП и назначил 7,5 года лишения свободы.

В конце января 2023 года Ефремов попросил заменить приговор суда на принудительные работы. Родственники погибшего были не против этого.



Администрация колонии одобрила условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова