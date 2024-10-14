Адвокат Ефремова рассказал, что у артиста ухудшается здоровье

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

У актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за аварию со смертельным исходом, большие проблемы со здоровьем. Об этом адвокат артиста Юрий Падалко рассказал изданию Daily Storm.

Юрист уточнил, что у артиста диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, которая сейчас усугубляется.



"Поэтому здоровье у Ефремова сейчас очень нехорошее. Он даже практически не курит", – отметил Падалко.

Адвокат добавил, что, несмотря на болезнь, актер работает в цеху с другими осужденными. Кроме того, ему не предоставляется никаких поблажек. Однако, когда Ефремов болеет, то не выходит на работу и находится на лечении в медчасти. Также, по его словам, у актера нет взысканий и положительные характеристики за общественную деятельность, однако комментировать сроки подачи заявления на УДО он отказался.

В свою очередь, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что актера могут отпустить к Новому году. Она подчеркнул, что у Ефремова уже скоро подойдет срок для выхода по УДО.

"В этом ничего удивительного-то нет. У него характеристики хорошие. Много поощрений. Нет ни одного взыскания. Что касается проблем со здоровьем – ну он в целом человек уже немолодой", – поделилась Меркачева.

8 июня 2020 года Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон, из-за чего водитель пострадавшей машины умер. Пресненский суд Москвы признал актера виновным в ДТП и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.