УФСИН опровергло сообщения об ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Состояние находящегося в колонии актера Михаила Ефремова не ухудшилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление управления ФСИН России по Белгородской области.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Ефремов чувствует себя все хуже.

"Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей", – сообщили представители ФСИН.

До этого адвокат артиста Юрий Падалко заявил о больших проблемах со здоровьем у Ефремова. Юрист уточнил, что у актера диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, которая сейчас усугубляется.

При этом Ефремов периодически работает в цеху с другими осужденными. Кроме того, ему не предоставляется никаких поблажек. Однако когда Ефремов болеет, то не выходит на работу и находится на лечении в медчасти. Комментировать сроки подачи заявления на УДО Падалко отказался.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения.

