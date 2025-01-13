Правозащитник Ефремова заявил о желании актера отпроситься на похороны Добровольской

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, который сейчас отбывает наказание за непреднамеренное убийство в ДТП, может отпроситься из колонии, чтобы посетить похороны бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом рассказал правозащитник Иван Мельников, передает сайт "Аргументы и факты".

"В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий", – поделился Мельников.

По словам правозащитника, Ефремов заработал хорошую репутацию в исправительном учреждении и не нарушал правила. Мельников считает, что возможность подать заявление у актера точно есть, однако неизвестно, отпустят ли его.

Об уходе из жизни Добровольской стало известно 10 января. Советская и российская актриса театра и кино умерла в возрасте 60 лет.

Возможной причиной ее смерти, по данным СМИ, могло стать онкологическое заболевание. Артистка боролась с тяжелой болезнью на протяжении последнего года.