Скончался актер Михаил Левченко

Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production

Заслуженный артист России Михаил Левченко умер в возрасте 72 лет. О смерти артиста сообщается на странице Ярославского камерного театра имени Ф. Волкова во "ВКонтакте".

"Он воплощал на сцене яркие образы, его харизма и невероятная энергия восхищали зрителей. Многие приходили в Камерный "на Левченко". Казалось, его жизненных сил хватит на всех. Даже когда он хворал, веселый настрой его не покидал", – говорится в публикации.

В учреждении подчеркнули, что будут помнить Левченко как " человека чести, любимого партнера и настоящего друга". В театре имени Ф. Волкова он проработал в течение 15 лет.

Михаил Левченко родился в Тюмени в 1952 году. Актерское образование он получил в Ярославском театральном институте. Он сыграл милиционера в телефильме "Кончина", Гурского в картине "Мусорщик" и множество других ролей. Часто актер появлялся в сериалах, в числе которых "Заповедный спецназ", "Ростов" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".