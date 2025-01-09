Актер Анатолий Хропов умер в Петербурге

Фото: vk.com/Театральная мастерская "АСБ"

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Анатолий Хропов, ему было 60 лет. Об этом сообщается на странице театральной мастерской АСБ "ВКонтакте".

"В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов. Прощание пройдет в субботу, 11 января, в городском крематории, средний зал в 12:50", – уточняется в публикации.

Анатолий Хропов родился 30 сентября 1964 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Первое образование он получил в медучилище и некоторое время работал на скорой помощи. Затем окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Зритель знает актера по многим ролям в известных фильмах и сериалах: "Ледокол", "Улица разбитых фонарей", "Папины дочки", "Морские дьяволы" и другим проектам.