ТАСС: причиной смерти актрисы Евгении Добровольской стала онкология

10 января, 21:10Культура
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Возможной причиной смерти народной артистки РФ Евгении Добровольской могло стать онкологическое заболевание, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артистки.
"Последний год Евгения Владимировна боролась с тяжелой болезнью, у нее была онкология", – уточнил собеседник агентства.
Об уходе из жизни Добровольской стало известно 10 января. Советская и российская актриса театра и кино умерла в возрасте 60 лет.
Она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1988–1989 годах выступала в Московском театре-студии Олега Табакова, затем 2 года работала в театре "Современник-2". После этого артистка 33 года служила в Московском Художественном театре имени Чехова.
Добровольская играла в кино с 1982 года. Зрителем она запомнилась по ролям в телесериале "Досье детектива Дубровского", кинофильмах "Мужской зигзаг", "Кризис среднего возраста" и многим другим.
Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни