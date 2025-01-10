ТАСС: причиной смерти актрисы Евгении Добровольской стала онкология

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Возможной причиной смерти народной артистки РФ Евгении Добровольской могло стать онкологическое заболевание, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артистки.

"Последний год Евгения Владимировна боролась с тяжелой болезнью, у нее была онкология", – уточнил собеседник агентства.

Об уходе из жизни Добровольской стало известно 10 января. Советская и российская актриса театра и кино умерла в возрасте 60 лет.

Она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1988–1989 годах выступала в Московском театре-студии Олега Табакова, затем 2 года работала в театре "Современник-2". После этого артистка 33 года служила в Московском Художественном театре имени Чехова.

Добровольская играла в кино с 1982 года. Зрителем она запомнилась по ролям в телесериале "Досье детектива Дубровского", кинофильмах "Мужской зигзаг", "Кризис среднего возраста" и многим другим.

