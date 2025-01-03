Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина

Фото: телеграм-канал "МХАТ Горького"

Заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-ом году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

"Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики", – говорится в сообщении.



Уход из жизни артистки театр назвал утратой для всего театрального мира. Культурное учреждение выразило соболезнования семье и близким Ромодиной.

Актриса родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1958 году после окончания курса школы-студии МХАТ она начала играть в театре.

МХАТ открыл в артистке талант комедийной актрисы с широчайшим репертуаром. Она исполняла роль Воды в "Синей птице" и Мисс Марчмонт в "Идеальном муже", Матери Валентины в спектакле "Валентин и Валентина" и Турусиной в "Мудреце", Катерины в "Прощании с Матерой" и Герцогини в "Западне для королевы", миссис Кэндер в "Школе злословия" и Дамы в "Зойкиной квартире".

За свою жизнь Ромодина удостоилась ордена Почета за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу, ордена Дружбы за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, а также почетной грамоты президента России за заслуги в развитии отечественной культуры.

