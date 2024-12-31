Умерла старейшая актриса театра Гоголя Майя Ивашкевич

Фото: телеграм-канал "Театр Гоголя"

Старейшая актриса Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Ивашкевич скончалась на 100-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Творческий путь Ивашкевич начался со студии Александра Таирова и работы в Камерном театре, а также в театре имени А.С. Пушкина. В театре имени Гоголя актриса работала с 1960 года. За это время она сыграла десятки ролей в спектаклях Александра Дунаева, Бориса Голубовского, Константина Богомолова, Сергея Яшина и прочих режиссеров.

В театре Гоголя выразили глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Ивашкевич.