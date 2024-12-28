Актриса Оливия Хасси скончалась в возрасте 73 лет

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Актриса Оливия Хасси, известная по своей роли Джульетты в знаменитом фильме "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли 1968 года, скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Актриса, родившаяся в Аргентине, умерла дома в окружении своих близких, пишет издание. В 2008 году у нее был диагностирован рак молочной железы.

Известность Хасси получила в 15 лет, когда сыграла Джульетту вместе с 16-летним британским актером Леонардом Уайтингом в роли Ромео. Картина Дзеффирелли завоевала премию "Оскар" за лучший фильм и другие награды. Сама же актриса за свою роль получила премию Давида ди Донателло и "Золотой глобус".

Впоследствии актриса снималась в таких фильмах, как "Мать Тереза из Калькутты", "Черное рождество" и "Смерть на Ниле".