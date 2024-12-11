Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни

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Народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом со ссылкой на источник в окружении артистки сообщает ТАСС.

"Да, это правда, Раисы Максимовой не стало", – сказал собеседник агентства.

Раиса Максимова родилась в 1929 году в Саратове. В 1956-м завершила обучение в Школе-студии МХАТ в Москве. Позже она стала частью труппы театра. А уже в 1987-м ушла в МХТ имени Чехова. За свою карьеру актриса также исполняла роли в таких фильмах как "Моя судьба", "Вдовы", "Послушай, не идет ли дождь…", сериале "Закон и порядок".

Званием Народной артистки РСФСР Максимова была удостоена в 1990 году. Кроме того, актриса была награждена орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского и отмечена Почетной грамотой президента РФ.