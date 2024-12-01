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01 декабря, 22:50

Культура

Французский актер из "Пророка" Нильс Ареструп умер в возрасте 75 лет

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Французский актер Нильс Ареструп ушел из жизни на 76-м году жизни после продолжительной болезни, передает издание AFP со ссылкой на его супругу Изабель Ле Нувель.

Отмечается, что актер умер в своем доме в Виль-д'Авре.

Ареструп обрел популярность благодаря таким лентам, как "Мое сердце биться перестало", "Пророк", "Ее зовут Сара", "Скафандр и бабочка" и "Ученик чародеев". Актер трижды был удостоен национальной премии "Сезар" за лучшую мужскую роль второго плана.

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