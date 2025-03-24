Никита Ефремов прокомментировал УДО отца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Никита Ефремов прокомментировал условно-досрочное освобождение (УДО) своего отца, актера Михаила Ефремова.

"Сегодня (24 марта. – Прим. ред.) моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон", – написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Ефремов-младший добавил, что он не забыл о трагедии и погибшем Сергее Захарове. Он выразил соболезнования его родным и близким.

В июне 2020 года Ефремов, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого скончался. Актера приговорили к 7,5 года колонии по делу о смертельной аварии.

В начале 2025 года актер направил в суд ходатайство о предоставлении ему УДО. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова, который присутствовал на заседании в режиме видеосвязи, 24 марта. Артист попросил прощения за совершенное преступление и пообещал бросить пить.

В свою очередь, адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что его клиент выйдет на свободу не ранее чем через 15 дней.