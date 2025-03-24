Адвокат Падалко: актер Ефремов выйдет на свободу не ранее чем через 15 дней

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Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу не ранее чем через 15 дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката Юрия Падалко.

В соответствии с решением суда Ефремову запрещено вождение транспортными средствами. Кроме того, ему нельзя менять место жительства без предварительного уведомления до истечения фактического срока. Также ему необходимо ежемесячно отмечаться по месту проживания.

После выхода из колонии актер планирует прежде всего восстановить здоровье, уточнил Падалко в ответ на вопрос журналиста о том, собирается ли Ефремов вернуться в кино. Как отметил адвокат, актер страдает хронической обструктивной болезнью легких.

"Ему необходимо лечение, потому что может быть очень печальный исход. Сейчас он займется лечением. Приедет домой, если все нормально, то займется лечением", — цитирует адвоката РИА Новости.

При этом, отметил Падалко, творческая деятельность судом не была запрещена. С запретом на вождение Ефремов согласился и попросил суд не отменять его.

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова, который присутствовал на заседании в режиме видеосвязи. Актер рассказал, что пребывание в колонии пошло ему на пользу и позволило освоить такие ремесла, как шитье и резьба по дереву.

Во время заседания артист повторно попросил прощения за совершенное преступление, а также пообещал бросить пить. Более того, по словам адвоката, Ефремов не нуждается в возвращении водительского удостоверения.

Актера приговорили к 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В июне 2020 года он, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого скончался. В начале 2025 года Ефремов направил в суд ходатайство, в котором потребовал предоставить ему УДО.