Жена актера Михаила Ефремова матом отреагировала на информацию о болезни мужа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова нецензурно отреагировала на информацию о язве желудка у актера. Соответствующий комментарий размещен в телеграм-канале журналиста и телеведущей Ксении Собчак.

12 марта сразу несколько телеграм-каналов сообщили, что Ефремова привезли в белгородскую больницу в городе Алексеевка, где у него выявили две прободные язвы желудка. В связи с этим актера якобы отправили в стационар, где он находился около 10 дней под наблюдением врачей.



Кругликова считает, что журналисты пишут "ерунду" о здоровье ее мужа, придумывая информацию "из головы". Она также опровергла сведения о том, что Ефремов якобы был в больнице.

Супруга артиста рассказала, что на самом деле у Ефремова ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), поэтому в больницу он ездил лишь несколько раз, чтобы купировать острые приступы. При этом она уточнила, что это было давно.

Кругликова также прокомментировала подачу ее супругом ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд должен рассмотреть 24 марта.

"Я очень надеюсь на 24-е (марта. – Прим. ред.). Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать", – заключила жена актера.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии после того, как он попал в ДТП в центре Москвы, выехав на своей машине на встречную полосу на Смоленской площади 8 июня 2020 года. В результате актер врезался в фургон, водитель которого скончался.

