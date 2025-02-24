Адвокат Ефремова опроверг информацию о наличии у актера телефона в колонии

Фото: Агентство "Москва"

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал фейком информацию о том, что у актера в колонии обнаружили телефон, сообщает aif.ru.

"Все остальное пока без комментариев", – добавил правозащитник.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывает наказание Ефремов, без предупреждения провели мероприятия по поиску запрещенных вещей у осужденных. В результате, как отмечают журналисты, у актера был найден телефон с возможностью выхода в интернет. Неизвестно, как мобильное устройство попало в руки к артисту.

В связи с этим, по мнению телеграм-канала, условно-досрочное освобождение Ефремова находится под вопросом.

Ефремов 8 июня 2020 года выехал на машине на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого в результате скончался. Суд признал актера виновным в ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

В октябре того же года суд смягчил наказание Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима. В прошлом году представители артиста начали переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу УДО Ефремова.

Администрация колонии якобы согласовала ходатайство актера, но в региональном управлении ФСИН опровергли эту информацию.

В декабре 2024 года СМИ заявляли, что Ефремову якобы отказали в УДО из-за нарушения порядка в тюрьме в Белгородской области. Однако адвокат актера назвал эту информацию не соответствующей действительности. Он утверждал, что сторона защиты только готовится подать документы на УДО. Пока материалов, связанных с предоставлением Ефремову УДО, не поступало в суд.

