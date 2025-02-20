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20 февраля, 15:43

Культура

Суд заявил, что не поступало ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Алексеевский районный суд Белгородской области не поступало материалов, связанных с предоставлением актеру Михаилу Ефремову условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе суда.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники заявил, что Ефремов в "секретном формате" направил ходатайство об УДО, которое должны рассмотреть в ближайшие 2 недели. В качестве аргумента для освобождения актер привел ухудшившееся состояние здоровья, в том числе сердце, легкие и зрение.

Кроме того, Ефремов указывал на исправное выполнение ежедневной работы по пошиву формы для заключенных в цеху и помощь с художественной самодеятельностью в колонии, в том числе прививание другим заключенным любви к искусству.

Также актер часто посещает храм на территории колонии, постоянно причащается и исповедуется, а полученные ранее выговоры он якобы осмыслил и теперь его поощряют за определенные поступки, уточняют журналисты.

Между тем адвокат Сергей Жорин считает, что Ефремов выйдет из колонии на условиях УДО только в том случае, если покажет примерное поведение, будет стремиться к исправлению и возместит причиненный ущерб. Эти условия, по его словам, прописаны в статье 79 УК РФ.

"Нарушения дисциплины, отказ от труда и обучения, а также негативная оценка со стороны администрации учреждения могут послужить основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства об УДО", – сообщает News.ru со ссылкой на комментарий правозащитника.

Кроме того, Жорин отметил, что актеру для освобождения по УДО нужно отбыть часть приговора. Как утверждает адвокат, для преступлений небольшой и средней тяжести срок, который необходимо обязательно провести в колонии, составляет не менее одной трети наказания, для тяжких – примерно половину, а для особо тяжких – более двух третей.

При этом он предупредил, если человек ранее выходил на свободу по УДО, но затем вновь нарушил закон во время неотбытой части наказания, ему необходимо будет провести в заключении не менее трех четвертей срока. Жорин также уточнил, что фактически отбытый срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев.

Для того чтобы доказать исправление осужденным своего поведения, необходимо активно трудиться или учиться в колонии, а также не нарушать режим и при наличии взысканий погасить их. Это, по словам правозащитника, поможет суду убедиться в том, что заключенному больше не нужно отбывать полный срок.

Ефремов 8 июня 2020 года выехал на своем автомобиле на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с фургоном. В результате водитель пострадавшей машины скончался. Суд признал актера виновным в аварии и назначил ему 8 лет колонии общего режима.

В октябре того же года суд принял решение смягчить наказание Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.

Спустя три года Ефремов попросил заменить решение суда на принудительные работы. Родственники погибшего были не против этого.

В прошлом году представители актера начали переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу УДО Ефремова. Администрация колонии одобрила ходатайство Ефремова. Однако в региональном управлении ФСИН опровергли эту информацию.

В декабре 2024 года СМИ писали, что Ефремову якобы отказали в УДО из-за нарушения порядка в тюрьме в Белгородской области. Однако адвокат актера назвал эти сообщения не соответствующими действительности. По его словам, сторона защиты только готовится подать документы на УДО.

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