Адвокаты Ефремова ведут переговоры по УДО актера с семьей погибшего в ДТП

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Представители Михаила Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности условно-досрочного освобождения актера, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Александра Добровинского, недавно к нему обратились представители Ефремова с просьбой связаться с семьей Захаровых и выяснить их позицию по поводу возможности актера выйти на свободу по УДО.

"Поймите, это тяжелая ответственность сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают", – подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении в марте 2024 года.

Его близкий друг, актер Иван Охлобыстин выразил надежду на то, что специальная комиссия примет положительное решение по данному вопросу. Он также надеется, что артиста ждут в театре, поскольку, по его мнению, Ефремов – профессионал высокого уровня.

Вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин ранее сообщил, что Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. Он объяснил, что есть правовые основания для замены наказания или для условно-досрочного освобождения артиста. По словам специалиста, в этом вопросе учитывается поведение заключенного во время всего периода отбывания наказания.

Алешкин считает, что у Ефремова положительные характеристики, поэтому его освобождение возможно. В деле будет учитываться позиция колонии и самого актера.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения. В конце января 2023 года актер попросил заменить решение суда на принудительные работы.

В свою очередь, в семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с Ефремовым, прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили на принудительные работы.

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