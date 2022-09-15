Михаил Ефремов в колонии снял фильм о самом себе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов в колонии снял киноленту о самом себе. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Уточняется, что в рамках Всероссийского кинофестиваля работ осужденных были показаны две ленты с участием Ефремова. Так, в одной актер выступил в качестве режиссера, а во второй снялся сам.

Ранее картина "Евангелие от Федора", сценарий к которой написал отбывающий наказание в колонии Ефремов, взяла приз за лучший монтаж на всероссийском конкурсе ФСИН, посвященном 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Отмечалось, что руководство колонии оказало поддержку участникам конкурса, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

