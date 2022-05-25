Адвокат Ефремова опроверг сведения о драке и инсульте артиста

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин назвал ложью информацию о том, что артист якобы стал участником драки в колонии и перенес инсульт после нее.

"Это вранье с первого до последнего слова. Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте", – приводит его слова телеканал 360.

По словам Хархорина, артист продолжает работать в швейном цеху. При этом ему предлагали перейти в библиотеку, однако Ефремов отказался.

Адвокат подчеркнул, что в колонии уважительно относятся к актеру.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

