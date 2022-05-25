Адвокат Ефремова опроверг сведения о драке и инсульте артиста

12:11
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин назвал ложью информацию о том, что артист якобы стал участником драки в колонии и перенес инсульт после нее.
"Это вранье с первого до последнего слова. Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте", – приводит его слова телеканал 360.
По словам Хархорина, артист продолжает работать в швейном цеху. При этом ему предлагали перейти в библиотеку, однако Ефремов отказался.
Адвокат подчеркнул, что в колонии уважительно относятся к актеру.
В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.
Белгородское УФСИН опровергло информацию об этапировании Ефремова в Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: