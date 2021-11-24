Снятый в колонии фильм по сценарию Ефремова получил награду на конкурсе ФСИН

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Картина "Евангелие от Федора", сценарий к которой написал отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов, взяла приз за лучший монтаж на всероссийском конкурсе ФСИН, посвященном 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Белгородской области.
Уточняется, что сценарий к фильму написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Ефремов также озвучил картину.
В пресс-службе сообщили, что руководство колонии оказало поддержку участникам конкурса, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.
Роль следователя Порфирия Петровича исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову сыграла дочь Ефремова Вера, которая отправила видео своего исполнения в колонию по электронной почте.
Ефремову и Зеленскому в качестве приза были вручены памятные подарки.
В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.
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