Снятый в колонии фильм по сценарию Ефремова получил награду на конкурсе ФСИН

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Картина "Евангелие от Федора", сценарий к которой написал отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов, взяла приз за лучший монтаж на всероссийском конкурсе ФСИН, посвященном 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Белгородской области.

Уточняется, что сценарий к фильму написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Ефремов также озвучил картину.

В пресс-службе сообщили, что руководство колонии оказало поддержку участникам конкурса, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.

Роль следователя Порфирия Петровича исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову сыграла дочь Ефремова Вера, которая отправила видео своего исполнения в колонию по электронной почте.

Ефремову и Зеленскому в качестве приза были вручены памятные подарки.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

