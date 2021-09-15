Ефремов заявил в суде, что его жизнь дала трещину в 2019 году

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание по делу о смертельном ДТП, заявил на новом этапе судебного процесса, что его жизнь дала трещину в 2019 году.

Он подчеркнул, что вся вина за произошедшее лежит на нем, а был ли пристегнут погибший в аварии Сергей Захаров, не имеет значения.

"Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы – худрука театра Современник Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека. В это время как черт из табакерки появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу", – рассказал Ефремов по видеосвязи из колонии.

Ранее в среду второй кассационный суд в Москве оставил без изменения приговор актеру. Защита Ефремова указывала в своей жалобе, что без реальной оценки суда остались слабое состояние здоровья актера в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности из-за смешанных заболеваний и синдром зависимости от алкоголя.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

