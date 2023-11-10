Адвокат заявил, что Михаил Ефремов может выйти на свободу в ближайшие месяцы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на вице-президента Невской коллегии адвокатов Андрея Алешкина.

Он объяснил, что есть правовые основания для замены наказания или для условно-досрочного освобождения артиста, а именно статья 80 УК РФ. По словам специалиста, в этом вопросе учитывается поведение заключенного во время всего периода отбывания наказания.

"Сократить можно полсрока или треть, в зависимости от того, что будет просить сам заключенный. Необходимо подать соответствующее ходатайство", – добавил адвокат.

Алешкин считает, что у Ефремова положительные характеристики, поэтому его освобождение возможно. В деле будет учитываться позиция колонии и самого актера. Адвокат уточнил, что если подать ходатайство сейчас, то суд может рассмотреть дело до Нового года.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения.

В конце января 2023 года актер попросил заменить решение суда на принудительные работы.

В свою очередь, в семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с Ефремовым, прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили на принудительные работы.

13 февраля Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания. Позднее он заявил, что добровольно отозвал ходатайство после консультации с адвокатом.

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