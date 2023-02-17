Ефремов отказался от смягчения наказания после консультации с адвокатом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов заявил, что добровольно отозвал свое ходатайство о смягчении наказания после консультации с адвокатом. Об этом сообщает ТАСС.

"Это решение (принято. – Прим. ред.) мною добровольно, после консультации с защитником, а также без какого-то давления на меня", – говорится в ходатайстве Ефремова, которое процитировал судья в рамках заседания Алексеевского суда Белгородской области.

По итогам заседания суд постановил прекратить производство по ходатайству о замене меры наказания.

8 июня 2020 года в Москве Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения.

В конце января 2023 года актер попросил заменить решение суда на принудительные работы.

В свою очередь, в семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с Ефремовым, прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили на принудительные работы.

13 февраля Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания.



Адвокат Ефремова рассказал, почему актер передумал просить смягчения наказания

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