Друг Ефремова предположил, что артист может выйти на свободу в следующем году

17:11
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов возможно выйдет из тюрьмы в 2023 году. Об этом сообщает Prozvezd со ссылкой на друга артиста. По его словам, актер пребывает в безопасных условиях.
"Мы надеемся, что его за примерное поведение выпустят раньше. Возможно, в следующем году. Сейчас у Миши нормальные адвокаты", – поделился друг Ефремова.
Он добавил, что актер старается не вспоминать адвоката Эльмана Пашаев, который представлял интересы артиста в суде. Друг Ефремова недоумевает, как он мог работать с таким человеком.
Также приближенный выразил беспокойство о состоянии артиста после выхода на свободу. Он считает, что Ефремов может психологически не выдержать. Кроме того, шансы на новую работу, утверждает друг актер, у артиста "непонятные".
"Потому что здесь его никто уже не ждет. Его место в кинематографе уже занято его коллегами, делающими карьеру", – заключил друг Ефремова.
В сентябре 2020 года суд признал актера виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Ефремов, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм. Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года.
В рамках Всероссийского кинофестиваля работ осужденных были показаны две картины с участием актера. В одной Ефремов выступил в качестве режиссера, а во второй снялся сам.
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