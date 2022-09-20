Друг Ефремова предположил, что артист может выйти на свободу в следующем году

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов возможно выйдет из тюрьмы в 2023 году. Об этом сообщает Prozvezd со ссылкой на друга артиста. По его словам, актер пребывает в безопасных условиях.

"Мы надеемся, что его за примерное поведение выпустят раньше. Возможно, в следующем году. Сейчас у Миши нормальные адвокаты", – поделился друг Ефремова.

Он добавил, что актер старается не вспоминать адвоката Эльмана Пашаев, который представлял интересы артиста в суде. Друг Ефремова недоумевает, как он мог работать с таким человеком.

Также приближенный выразил беспокойство о состоянии артиста после выхода на свободу. Он считает, что Ефремов может психологически не выдержать. Кроме того, шансы на новую работу, утверждает друг актер, у артиста "непонятные".

"Потому что здесь его никто уже не ждет. Его место в кинематографе уже занято его коллегами, делающими карьеру", – заключил друг Ефремова.

В сентябре 2020 года суд признал актера виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Ефремов, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм. Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года.

В рамках Всероссийского кинофестиваля работ осужденных были показаны две картины с участием актера. В одной Ефремов выступил в качестве режиссера, а во второй снялся сам.