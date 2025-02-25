Юрист Мельников: Ефремову может грозить карцер, если у него нашли телефон

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актеру Михаилу Ефремову может грозить карцер, если у него на самом деле обнаружили телефон в колонии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова.

О том, что у Ефремова нашли телефон в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где он отбывает наказание, сообщили СМИ. Мобильное устройство с возможностью выхода в интернет было обнаружено во время мероприятий по поиску запрещенных вещей у осужденных. При этом адвокат актера Юрий Падалко назвал фейком эту информацию.

Как утверждает Мельников, после взыскания актер может не получить условно-досрочное освобождение (УДО), так как суд будет учитывать этот инцидент при вынесении соответствующего решения. При этом он предположил, что телефон мог и не принадлежать самому Ефремову.

"Заключенные стараются друг друга не сдавать. Поэтому могли записать на первого, кто рядом находился с телефоном", – объяснил правозащитник, отметив, что в таком случае нужно будет доказать, кому на самом деле принадлежит гаджет.

Телеграм-канал SHOT предполагает, что если у актера действительно нашли телефон, то в таком случае Ефремову грозит отправка в штрафной изолятор (ШИЗО) на 3–10 суток.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области уже начало проверку в отношении сотрудников колонии № 4 после появления информации о наличии у Ефремова смартфона. Проводятся беседы с теми, кто пересекался с артистом в последнее время.

Ефремов 8 июня 2020 года выехал на своем автомобиле на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с фургоном, водитель которого умер. Суд признал актера виновным в аварии и приговорил к 8 годам колонии общего режима.

Спустя время суд смягчил наказание Ефремову до 7,5 года колонии общего режима. Затем представители артиста начали переговоры с семьей погибшего в аварии по поводу УДО Ефремова.

Администрация колонии якобы согласовала ходатайство актера об УДО, но в региональном управлении ФСИН опровергли эту информацию.

