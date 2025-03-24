Актер Михаил Ефремов заявил, что больше никогда не сядет за руль

Фото: телеграм-канал Mash

Актер Михаил Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

"Главный мой враг – это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни", – заявил артист на заседании суда по вопросу условно-досрочного освобождения (УДО).

Ефремов добавил, что все осознал, и не было ни одного дня, когда он не думал о содеянном. Кроме того, он все переосмыслил и сделал переоценку ценностей. Артист признался, что тоскует по профессии и хочет приносить обществу пользу.

"Хочется жить, но жить по-другому", – добавил он.

За время своего нахождения в колонии Ефремов успел снять несколько фильмов, участвовал в художественной самодеятельности, организовывал концерты и принимал участие в КВН, сообщает News.ru.

Ефремов продолжал заниматься самодеятельностью, несмотря на проблемы со здоровьем. Артист уточнил, что у него хроническая обструктивная болезнь легких, которая появилась как последствие перенесенного коронавируса.

Кроме того, за время заключения актер получил поощрение за уборку территории в колонии, рассказал на суде сотрудник ФСИН. Также Ефремов занимался созданием сувенирной продукции, что было приобщено к уголовному делу.

При этом артист покидал рабочее место в тюрьме, чтобы попить чай, и хранил мобильный телефон. Соответствующие эпизоды озвучил судья, уточнила газета "Известия".

"Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал до сих пор", – прокомментировал Ефремов.

Также в суде было озвучено, что актер постоянно нарушал дисциплину и форму одежды.

В 2020 году Ефремова приговорили к 7,5 года колонии по делу о ДТП в центре Москвы. Артист за рулем своего автомобиля 8 июня 2020 года выехал на встречную полосу. В результате авто врезалось в фургон, водитель которого скончался.

В декабре 2024 года СМИ писали, что артисту якобы отказали в УДО из-за нарушения порядка в колонии, но его адвокат назвал эту информацию фейковой. В начале 2025 года актер направил в Алексеевский суд Белгородской области ходатайство, в котором потребовал предоставить ему условно-досрочное освобождение. В случае положительного решения актер может выйти на свободу 24 марта.

