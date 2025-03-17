Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор актера о "движухе" после возможного УДО

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Опубликованная в интернете аудиозапись разговора, в которой якобы артист Михаил Ефремов обещает устроить "движуху" после выхода из колонии, является фейковой. Об этом aif.ru сообщил адвокат актера Юрий Падалко.

По мнению правозащитника, этим фейком кто-то пытается повлиять на общественное мнение, запустив негатив.

Ранее в Сети появилась запись разговора якобы Ефремова с другом, в котором актер обещает устроить "чудовищную движуху" по всей Белгородской области после возможного условно-досрочного освобождения (УДО).

В конце февраля Ефремов направил в Алексеевский суд Белгородской области ходатайство о предоставлении ему УДО. Судебное заседание запланировано на 10:00 24 марта.

Артиста приговорили к 7,5 года колонии после того, как он попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на своем автомобиле на встречную полосу на Смоленской площади. В результате Ефремов столкнулся с фургоном, водитель которого скончался.