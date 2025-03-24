Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

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Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, передает газета "Известия" со ссылкой на судебную инстанцию.

Артист присутствовал на заседании в режиме видеосвязи. По его словам, пребывание в колонии пошло ему на пользу и позволило освоить такие ремесла, как шитье и резьба по дереву. Помимо этого, он продолжил заниматься творческой деятельностью.

На судебном заседании актер повторно попросил прощения за совершенное преступление, а также пообещал бросить пить. Его адвокат Юрий Падалко подчеркнул, что Ефремов никогда не сядет за руль и не нуждается в возвращении водительского удостоверения.

Актер был приговорен к 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. 8 июня 2020 года он, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого скончался. Уже в начале 2025 года Ефремов направил в суд ходатайство, в котором потребовал предоставить ему УДО.

