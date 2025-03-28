Психиатр Шуров: изоляция в колонии не помогает людям избавиться от зависимости

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Психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в обещании актера Михаила Ефремова отказаться от алкоголя. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на YouTube-канал врача.

Шуров уточнил, что изоляция в местах лишения свободы не помогает людям избавиться от зависимости. По его словам, он не увидел у актера намерения системно проработать свои психологические проблемы.

В 2020 году Ефремова приговорили к 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Находясь за рулем автомобиля, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался.

В феврале 2025-го актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое 24 марта удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области. В ходе заседания Ефремов повторно попросил прощения за совершенное преступление и пообещал отказаться от спиртного.

Как указал адвокат актера Юрий Падалко, Ефремов выйдет из колонии по УДО 9 апреля.