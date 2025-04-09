Адвокат Падалко: актер Ефремов уехал из колонии не на реанимобиле

Фото: Москва 24

Сообщения о том, что актера Михаила Ефремова заберут из колонии на реанимобиле, являются фейками. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

"Я не знаю, откуда взялся этот реанимобиль. Естественно, это был фейк", – добавил он.

Артист находился в колонии после смертельного ДТП в Москве в 2020 году. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. В конце 2020 года суд приговорил его к 7,5 года колонии.

В марте 2025 года ходатайство Ефремова об УДО было удовлетворено. Позже, 9 апреля, артист вышел на свободу.

По словам адвоката Ефремова, его клиент после лечения планирует вернуться к своей карьере. Ожидается, что его гонорар составит 2,5 миллиона рублей за съемочный день.

