Mash: Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей и готовится к съемкам в фильме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Советский и российский актер Михаил Ефремов сыграет главную роль в новом фильме, за которую получит 13 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, артист уже подписал контракт и получил депозит в размере 3,5–4 миллионов рублей. Съемки новой кинокартины начнутся в конце августа в Москве, а завершатся – в Белоруссии.

При этом, как сообщает телеканал "360", директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала комментировать информацию о возвращении актера к работе в кино.

"Я не уполномочена комментировать, извините", – заявила она.

Ефремову назначили 7,5 года колонии после аварии, которая произошла в Москве в 2020 году. Тогда он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

В феврале 2025 года актер направил в суд ходатайство об УДО. Уже в марте прошение удовлетворили, а в апреле Ефремов вышел на свободу.

Во время суда он пообещал, что больше не будет пить и не сядет за руль. Спустя время актер приехал в Москву. Он рассказал, что чувствует себя не очень хорошо.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко заявлял, что у артиста есть проблемы со здоровьем. На этом фоне актер отказывался от работы в кино. Продюсер Сергей Дворцов сообщал, что пока Ефремов находится в "домашнем режиме".

