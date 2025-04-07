Адвокат Падалко: одышка и проблемы с передвижением наблюдаются у актера Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проблемы со здоровьем, в частности одышка и проблемы с передвижением, наблюдаются у актера Михаила Ефремова. Об этом рассказал адвокат артиста Юрий Падалко, сообщает газета "Известия".

После посещения актера в колонии адвокат рассказал, что Ефремов плохо ходит, однако все вопросы по его транспортировке в столицу уже решены. Как уточнил Падалко, за артистом приедут и сразу отвезут в Москву.

В свою очередь, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT отметил, что в случае условно-досрочного освобождения Ефремова суд может предъявить артисту некоторые требования. Одно из них – не менять постоянное место проживания, работы или учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, суд может потребовать от артиста отказаться от посещения некоторых мест, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания.

Хаминский напомнил, что по решению суда Ефремову запрещено три года садиться за руль автомобиля. Также ему нужно раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, которая соблюдает контроль за его местом жительства.

Ходатайство Ефремова об УДО было удовлетворено судом в марте. В процессе заседания он пообещал отказаться от алкоголя.

По словам адвоката, актер выйдет из колонии 9 апреля. Падалко отмечал, что после выхода из колонии актер планирует восстановить здоровье.

Артиста приговорили к 7,5 года колонии за аварию в Москве в 2020 году. Управляя автомобилем, он выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.